SBK Assen 2021, round rinviato a luglio (Di martedì 16 febbraio 2021) Il GP Assen del mondiale SBK, previsto come primo round 2021 per il 23-25 aprile è stato rinviato al 23-25 luglio a causa restrizioni olandesi legate alla pandemia di Covid-19. Di conseguenza la prima gara della stagione 2021 del mondiale delle derivate di serie su disputerà il 7-9 maggio sul circuito portoghese di Estoril. Con Assen rinviata, il primo round 2021 del mondiale SBK diventa Estoril La variante inglese del Covid-19 sta creando non pochi problemi in tutto il mondo. Ogni Paese ha i propri divieti, ed in Olanda le autorità hanno stabilito che nessun evento potrà avere luogo nella regione del Drenthe fino all'1 giugno 2021. Di conseguenza la FIM, i rappresentanti dei governi, il TT Circuit ...

