Rischio nuovo lockdown totale con Draghi? Ipotesi zone rosse per la variante inglese: cosa dicono gli esperti (Di martedì 16 febbraio 2021) Quasi un anno dal primo lockdown e da una realtà diversa da quella normale, a cui tutti eravamo abituati. Una vita chiusa tra le mura di casa – tra affetti lontani e attività con le saracinesche abbassate. Uno scenario quasi surreale, lontano da ogni immaginario. lockdown, quel termine che credevamo di esserci lasciati alle spalle per poter ripartire – seppur con tutte le misure restrittive del caso – è tornato a farsi sentire. Sì, perché proprio di lockdown si sta parlando sempre di più in questi giorni: a preoccupare sono le varianti del virus, soprattutto quella inglese che sta circolando nel nostro Paese. Leggi anche: Roma e il Lazio tornano in zona arancione? variante inglese e RT preoccupano: Rischio nuove chiusure nuovo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 febbraio 2021) Quasi un anno dal primoe da una realtà diversa da quella normale, a cui tutti eravamo abituati. Una vita chiusa tra le mura di casa – tra affetti lontani e attività con le saracinesche abbassate. Uno scenario quasi surreale, lontano da ogni immaginario., quel termine che credevamo di esserci lasciati alle spalle per poter ripartire – seppur con tutte le misure restrittive del caso – è tornato a farsi sentire. Sì, perché proprio disi sta parlando sempre di più in questi giorni: a preoccupare sono le varianti del virus, soprattutto quellache sta circolando nel nostro Paese. Leggi anche: Roma e il Lazio tornano in zona arancione?e RT preoccupano:nuove chiusure...

stebellentani : 'Insonnia, depressione ma pure disturbi psichici più gravi sono le manifestazioni di quello che gli psichiatri defi… - Agenzia_Ansa : Bufera nel #M5s, Grillo: 'Scegliere, o di qua o di là'. Lezzi-Morra: 'Si voti di nuovo'. Al Senato metà gruppo a r… - CorriereCitta : Rischio nuovo lockdown totale con Draghi? Ipotesi zone rosse per la variante inglese: cosa dicono gli esperti… - Mat87Vic : Ogni volta che tolgo il follow a qualcuno poi lo silenzio così non corro il rischio di rifare la stessa stronzata di nuovo. - annaritab72 : RT @La7tv: #tagada Il commento del direttore di Repubblica Maurizio Molinari sul rischio di un nuovo #lockdown per l'Italia @Maumol #tagada… -