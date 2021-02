Reggie Fils-Aime non crede nella ' console war' e spera un futuro più unito tra le società concorrenti

(Di martedì 16 febbraio 2021) L'ex presidente di Nintendo,, che ha guidato Nintendo of America per 15 anni prima di annunciare il suo ritiro, ha condiviso i suoi pensieri sull'idea di "war" nei giochi. In un'intervista a GamerTag Radio,ha affermato che mentre il gioco è un business enorme in termini di denaro che porta, la leadership è in realtà un piccolo gruppo di dirigenti che sono in rapporti amichevoli, anche se competitivi nel contesto di affari.ha sottolineato che i leader delle principalidi giochi si riuniscono trimestralmente per incontrare la Entertainment Software Association - il gruppo che organizza l'E3 e rappresenta gli interessi dell'industria dei videogiochi - per discutere delle manovre da ...

L'ex - presidente di Nintendo of America ,- Aime , ha ricordato, durante l'evento New York Gaming Awards tenuto su Twitch, la nascita di Nintendo Switch e di come fosse importante renderlo un successo, specialmente dopo le ...... e il suo autore Neil Druckmann ha avuto modo di discutere di alcuni controversi aspetti del gioco durante un'intervista condotta dall'ex Presidente Nintendo- Aimé e dal critico Harold ...L'ex presidente di Nintendo, Reggie Fils-Aime, che ha guidato Nintendo of America per 15 anni prima di annunciare il suo ritiro, ha condiviso i suoi pensieri sull'idea di "console war" nei giochi. In ...In un'intervista Reggie Fils-Aime svela quali sono stati i momenti più belli come presidente di Nintendo of America.