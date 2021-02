Regé-Jean Page | la star di Bridgerton conquista l' IMDb Breakout STARmeter Award

(Di martedì 16 febbraio 2021) L'attore diha ricevuto l'meter, premio assegnato dal popolare sitoai giovani attori di maggior popolarità e talento. Ladimette in cassaforte un nuovo riconoscimento, questa volta proveniente dal sito, il database online più popolare quando si parla di intrattenimento. Dopo essere rimasto costantemente ai primi posti dellometer (la classifica di popolarità delle celebrità) fin dal debutto dello show su Netflix - posizione consolidata anche dal suo ruolo nel film Sylvie's Love al fianco di Tessa Thompson -,ha ottenuto lo ...

Parliamo di Bridgerton, il telefilm visto dal 90% delle persone solo ed esclusivamente per la presenza diPage e dal restante 10% per gli altri boni e bone presenti. Una grossa delusione è arrivata insieme a una foto su Instagram: si dà il caso che il bellissimo attore dal sorriso d'oro sia ...La star di BridgertonPage mette in cassaforte un nuovo riconoscimento, questa volta proveniente dal sito IMDb , il database online più popolare quando si parla di intrattenimento. Bridgerton: Phoebe Dynevor ...