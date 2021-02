'Ndrangheta, maxi retata dei carabinieri. Arresti anche a Firenze e Livorno (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 28, di cui 25 in carcere e tre ai domiciliari, le persone arrestate nell'operazione Metameria coordinata della Dda di Reggio Calabria. Oltre che nella città dello Stretto i carabinieri hanno ... Leggi su lanazione (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 28, di cui 25 in carcere e tre ai domiciliari, le persone arrestate nell'operazione Metameria coordinata della Dda di Reggio Calabria. Oltre che nella città dello Stretto ihanno ...

carlosibilia : #Ndrangheta e malaffare, 160 arresti in tutta Italia. Oltre 750 agenti della @poliziadistato impegnati nella maxi o… - qn_lanazione : 'Ndrangheta, maxi retata dei carabinieri. Arresti anche a Firenze e Livorno - infoitinterno : ‘Ndrangheta, è una giornata storica: 3 maxi operazioni in corso, oltre 80 arresti tra Reggio, Cosenza e Roma. Ci so… - ACiavula : Maxi operazione contro la 'ndrangheta, in manette 33 persone - Ciavula: - angiuoniluigi : RT @fanpage: #Ndrangheta, Maxi blitz contro la cosca Forastefano -