Mauro Corona, incidente sulle montagne: come sta (Di martedì 16 febbraio 2021) Brutto incidente per Mauro Corona, caduto improvvisamente dalle sue amate montagne. Ecco come sta l’alpinista più noto della tv. Corona è infatti diventato famoso per la sua partecipazione al programma ‘#cartabianca‘, condotto da Bianca Berlinguer. Lui è anche scrittore, scultore ed opinionista, oltre ad essere un grande appassionato delle montagne. Mauro ha anche scritto 27 fortunatissimi libri, che parlano del rapporto tra uomo e ambiente. Cos’è successo al noto alpinista? Scopriamolo insieme. L’infortunio di Mauro Corona: lo annuncia Bianca Berlinguer Mauro Corona è stato vittima di un brutto incidente, mentre cadeva proprio dalle sue amate ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Bruttoper, caduto improvvisamente dalle sue amate. Eccosta l’alpinista più noto della tv.è infatti diventato famoso per la sua partecipazione al programma ‘#cartabianca‘, condotto da Bianca Berlinguer. Lui è anche scrittore, scultore ed opinionista, oltre ad essere un grande appassionato delleha anche scritto 27 fortunatissimi libri, che parlano del rapporto tra uomo e ambiente. Cos’è successo al noto alpinista? Scopriamolo insieme. L’infortunio di: lo annuncia Bianca Berlinguerè stato vittima di un brutto, mentre cadeva proprio dalle sue amate ...

