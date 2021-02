Malika Ayane a Sanremo 2021con «Ti piaci così». Storia, canzoni, successi (Di martedì 16 febbraio 2021) Anche Malika Ayane è uno dei nomi Big di Sanremo 2021. I ventisei artisti in gara al 71°Festival si chiamano Campioni, ma visto che in quest’edizione sono tante le novità, spiccano quasi più gli artisti “veterani”, tra cui appunto anche Malika Ayane, in gara con la canzone Ti piaci così. A sei anni di distanza dalla sua ultima partecipazione, Malika Ayane torna sul palco dell’Ariston, per la quinta volta e più di dieci anni dalla prima. Era infatti il 2009 quando la cantante, che solo l’anno prima aveva pubblicato il disco di esordio trainato dal singolo Feeling Better, partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte (col brano Come foglie). Impossibile non definire ... Leggi su gqitalia (Di martedì 16 febbraio 2021) Ancheè uno dei nomi Big di2021. I ventisei artisti in gara al 71°Festival si chiamano Campioni, ma visto che in quest’edizione sono tante le novità, spiccano quasi più gli artisti “veterani”, tra cui appunto anche, in gara con la canzone Ti. A sei anni di distanza dalla sua ultima partecipazione,torna sul palco dell’Ariston, per la quinta volta e più di dieci anni dalla prima. Era infatti il 2009 quando la cantante, che solo l’anno prima aveva pubblicato il disco di esordio trainato dal singolo Feeling Better, partecipa per la prima volta al Festival dinella categoria Nuove Proposte (col brano Come foglie). Impossibile non definire ...

stevemariani1 : Hai ascoltato ‘Malika Ayane 11-02-21’ di Steve Radio Podcast su #SoundCloud? #np - Natie_Official : Tutti vorrebbero Tommaso finalista ma Tommaso è consapevole del Brasile e che quindi andrà in finale Rosalinda. Pre… - sanremohistory : ...dopo il 12° posto del 2019 con 'Rose viola'. Nel 2020 ha pubblicato l'album 'Scritto nelle stelle', dove risalt… - pasdan1963 : Malika Ayane - Sogni tra i capelli - joe_catanza : RT @emanuela_alviti: Malika Ayane - Come Foglie (official videoclip) -