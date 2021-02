Madre lascia il figlio a casa di due amici: lo ritrova con il volto tumefatto (Di martedì 16 febbraio 2021) Lo aveva affidato alle cure di due amici fidati, ma la sua fiducia è stata ripagata con un figlio in prognosi riservata. Era stato lasciato con degli amici, dovevano badare a lui… invece lo hanno solo massacrato di botte, per poi lasciarlo agonizzante e sanguinante sul pavimento. La tragica storia direttamente dalla provincia di Tivoli, nel comune di Massa di Guidonia, dove un bimbo di soli 5 anni è ora ricoverato d’urgenza all’Ospedale del Policlinico con gravi ferite riportate, in particolare sul volto, tumefatto. Secondo le testimonianze della Madre, rientrata poi a casa e terrorizzata dalla brutta sorpresa trovata, i due si sarebbero ubriacati e avrebbero picchiato suo figlio, per poi scappare ... Leggi su chenews (Di martedì 16 febbraio 2021) Lo aveva affidato alle cure di duefidati, ma la sua fiducia è stata ripagata con unin prognosi riservata. Era statoto con degli, dovevano badare a lui… invece lo hanno solo massacrato di botte, per poirlo agonizzante e sanguinante sul pavimento. La tragica storia direttamente dalla provincia di Tivoli, nel comune di Massa di Guidonia, dove un bimbo di soli 5 anni è ora ricoverato d’urgenza all’Ospedale del Policlinico con gravi ferite riportate, in particolare sul. Secondo le testimonianze della, rientrata poi ae terrorizzata dalla brutta sorpresa trovata, i due si sarebbero ubriacati e avrebbero picchiato suo, per poi scappare ...

