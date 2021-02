Liceo di 4 anni e obbligo scolastico a 17 anni: le idee di Bianchi dovranno aspettare? (Di martedì 16 febbraio 2021) Nel volume edito da Il Mulino, emergono alcune idee che il nuovo Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che riguardano la scuola. Due su tutte, quelle che prevedono il Liceo quadriennale e l’innalzamento dell’obbligo scolastico a 17 anni. Si tratta di alcuni punti focali su cui, secondo Bianchi, si dovrebbe guardare. Ma appare piuttosto difficile poterlo fare nell’immediato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 febbraio 2021) Nel volume edito da Il Mulino, emergono alcuneche il nuovo Ministro dell’Istruzione, Patrizio, che riguardano la scuola. Due su tutte, quelle che prevedono ilquadriennale e l’innalzamento dell’a 17. Si tratta di alcuni punti focali su cui, secondo, si dovrebbe guardare. Ma appare piuttosto difficile poterlo fare nell’immediato. L'articolo .

Corriere : Scuola, liceo di 4 anni e scuola dell’obbligo fino a 17: quali sono le idee del ministr... - orizzontescuola : Liceo di 4 anni e obbligo scolastico a 17 anni: le idee di Bianchi dovranno aspettare? - SilvieTepes : @nordobut @sgoiufficiale Figlio al liceo = avuto nei primi 20 anni. Ok, può capitare, non dico di no, ma comunque a… - upsteadd : @annesgilb Il Colore degli occhi è giusto, in realtà io sono castana scuro ma al momento ho i capelli decolorati??,… - BluDiChina : Sequestrare un ragazzo a #scuola fino a 19 anni è perversione, non istruzione. Sinceramente tornerei alla riforma G… -