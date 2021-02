L’agenda di oggi: Daniele Franco debutta all’Ecofin (Di martedì 16 febbraio 2021) Mentre il fronte politico registra turbolenze ancora prima del discorso di Draghi alle Camere e del successivo voto di fiducia, la giornata presenta appuntamenti di rilievo principalmente per l’economia. Soprattutto per quanto concerne statistiche di peso in Italia ed in altri paesi europei. C’è poi l’Ecofin. Ecco i principali appuntamenti di giornata: Martedì 16 febbraio – Cinque Stelle, alle 12 si apre il secondo turno del voto on line sulla riforma dello Statuto con novità sul vertice collegiale – Istat: Commercio estero e prezzi all’import dicembre 2020 – Presentazione VIII Rapporto “Il Bilancio del Sistema Previdenziale italiano. Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell’assistenza per l’anno 2019” del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali – Ecofin: riunione a Bruxelles – Ue: dati Pil quart o trimestre e occupazione – Germania: indice Zew di febbraio – ... Leggi su formiche (Di martedì 16 febbraio 2021) Mentre il fronte politico registra turbolenze ancora prima del discorso di Draghi alle Camere e del successivo voto di fiducia, la giornata presenta appuntamenti di rilievo principalmente per l’economia. Soprattutto per quanto concerne statistiche di peso in Italia ed in altri paesi europei. C’è poi l’Ecofin. Ecco i principali appuntamenti di giornata: Martedì 16 febbraio – Cinque Stelle, alle 12 si apre il secondo turno del voto on line sulla riforma dello Statuto con novità sul vertice collegiale – Istat: Commercio estero e prezzi all’import dicembre 2020 – Presentazione VIII Rapporto “Il Bilancio del Sistema Previdenziale italiano. Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell’assistenza per l’anno 2019” del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali – Ecofin: riunione a Bruxelles – Ue: dati Pil quart o trimestre e occupazione – Germania: indice Zew di febbraio – ...

