La quarta stagione di Boris si farà | ora è ufficiale

"Quel coglione ha detto una cazzata": nel suo inconfondibile stile estremamente diretto, è questa la reazione del regista René Ferretti alla fuga di notizie su un'ipotetica quarta stagione di Boris. Il personaggio interpretato da Francesco Pannofino è infatti al centro di una clip mostrata durante la presentazione ufficiale di Star, il sesto brand che sarà incorporato sulla piattaforma di streaming Disney+ a partire dal 23 febbraio. Nelle scorse settimane era circolata, dopo le dichiarazioni estemporanee dell'attore Alberto Di Stasio alias il direttore della produzione Sergio Vannucci, l'indiscrezione su un possibile ritorno della serie comedy italiana originariamente lanciata su Fox. Ebbene, ora con l'arrivo di Star arriva anche la conferma: checché ne dica René Ferretti, la quarta ...

