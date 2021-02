Governo Draghi, Crimi: 'Non è fiducia in bianco' (Di martedì 16 febbraio 2021) 'Il M5s voterà sì' al Governo Draghi: 'ogni altro voto sarà considerato in dissenso dal gruppo'. Così, stando a quanto emerso, il capo politico del Movimento, Vito Crimi, aprendo l'assemblea dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 16 febbraio 2021) 'Il M5s voterà sì' al: 'ogni altro voto sarà considerato in dissenso dal gruppo'. Così, stando a quanto emerso, il capo politico del Movimento, Vito, aprendo l'assemblea dei ...

