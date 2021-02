Governo | Ambasciatore Mattiolo consigliere diplomatico e sherpa G7 e G20 | la scelta di Draghi

(Di martedì 16 febbraio 2021)e' in carriera diplomatica dal 1981 e ha svolto le funzioni di capo missione presso le sedi di Tel Aviv, Ankara e Berlino L'articolo proviene da Firenze Post.

... è stata possibile grazie agli ottimi rapporti fra l'russo, Sergej Razov, ... nell'ambito della cooperazione bilaterale, il nostrofornirà alla Repubblica dosi vaccinali per circa ...E poi è stato il turno di Washington, di cui ilturco ha convocato l'Satterfield per esprimere rabbia verso il comunicato " giudicato troppo debole " emesso sull'uccisione dei 13 ...Il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, ha nominato l'ambasciatore Luigi Mattiolo suo consigliere diplomatico e ...L’Ambasciatore Mattiolo è in carriera diplomatica dal 1981 e ha svolto le funzioni di Capo missione presso le sedi di Tel Aviv, Ankara e Berlino (LaPresse) – Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ...