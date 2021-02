GF Vip 5 | Dayane spara a zero su Rosalinda | «Adesso che ha legato con Zenga posso aspettarmi di tutto» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 16 febbraio 2021)Mello (US Endemol Shine) C’erano una volta le Rosmello. Post puntata degno di una fiction Ares perCannavò al Grande Fratello Vip 5. L’attrice, oltre a dover digerire di non essere andata in finale, si è infatti dovuta sorbire le critiche dell’amica specialeMello, che si è scagliata contro di lei quando ha scoperto della nomination fatta ai danni di Giulia Salemi. L’azione di “Adua” ha fatto sì che la brasiliana potesse raggiungere una consapevolezza: da lei, a questo punto del gioco, può aspettarsi di. La tensione è stata raggiunta quandoha scelto di svelare ail suo punto di vista, paragonando il voto contro Giulia a quanto fatto, qualche settimana fa, con Sonia Lorenzini e dando prova di essere gelosa del legame sorto tra la ...