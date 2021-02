Donne in televisione: disparità nei talk show (Di martedì 16 febbraio 2021) “Le Donne contano le Donne” è un osservatorio nato per monitorare la presenza femminile sui media. Un gruppo di amiche e attiviste ha calcolato il tempo riservato alle Donne in televisione, in particolare nei programmi televisivi. Il risultato che ne è derivato ha mostrato una netta minoranza delle Donne: il 32% del totale delle presenze sul piccolo schermo. Inoltre quando sono presenti, viene dedicato loro un ruolo marginale. Parità di genere- Photo credits: web“Ogni sera la televisione italiana offre un palinsesto ricco di ospiti e opinionisti. Quante sono le Donne?” È la domanda che si sono poste Veronica Alfonsi, Chiara Campione, Federica Delogu, Fabrizia Mascolo, Francesca Poletti, domanda dalla quale poi è nata la loro indagine. L’idea è stata realizzata “per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) “Lecontano le” è un osservatorio nato per monitorare la presenza femminile sui media. Un gruppo di amiche e attiviste ha calcolato il tempo riservato allein, in particolare nei programmi televisivi. Il risultato che ne è derivato ha mostrato una netta minoranza delle: il 32% del totale delle presenze sul piccolo schermo. Inoltre quando sono presenti, viene dedicato loro un ruolo marginale. Parità di genere- Photo credits: web“Ogni sera laitaliana offre un palinsesto ricco di ospiti e opinionisti. Quante sono le?” È la domanda che si sono poste Veronica Alfonsi, Chiara Campione, Federica Delogu, Fabrizia Mascolo, Francesca Poletti, domanda dalla quale poi è nata la loro indagine. L’idea è stata realizzata “per ...

