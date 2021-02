DayDreamer Anticipazioni, Puntate 22-26 Febbraio 2021: Can e Sanem si Dicono Addio! (Di martedì 16 febbraio 2021) Anticipazioni DayDreamer, trama Puntate dal 22 al 26 Febbraio 2021: durante un litigio tra Can e Yigit, quest’ultimo viene spintonato e finisce in ospedale. Questo segna la fine della relazione tra Can e Sanem… La prima stagione di DayDreamer volge al termine nella settimana dal 22 al 26 Febbraio 2021. Questa prima fase di DayDreamer si conclude con un brutto finale per Can e Sanem, tra tanti colpi di scena. Prima di vedere che cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro. DayDreamer: dove eravamo rimasti Leyla ed Emre vengono tenuti a lavoro da Huma e Yigit. I due si sono messi d’accordo per far comprendere a Can e Sanem che la vita matrimoniale ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 16 febbraio 2021), tramadal 22 al 26: durante un litigio tra Can e Yigit, quest’ultimo viene spintonato e finisce in ospedale. Questo segna la fine della relazione tra Can e… La prima stagione divolge al termine nella settimana dal 22 al 26. Questa prima fase disi conclude con un brutto finale per Can e, tra tanti colpi di scena. Prima di vedere che cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti Leyla ed Emre vengono tenuti a lavoro da Huma e Yigit. I due si sono messi d’accordo per far comprendere a Can eche la vita matrimoniale ...

