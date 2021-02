Covid, Oms: “Rilevate 13 varianti a Wuhan già nel dicembre 2019” (Di martedì 16 febbraio 2021) Secondo quanto riferito dall’Oms, a dicembre 2019 erano presenti già 13 varianti del Covid a Wuhan. I dettagli Negli ultimi tempi, si parla sempre con più insistenza delle varianti Covid. Più pericolose e con una diffusione più rapida, stanno portando ad un’impennata di positivi da non sottovalutare. Tra chi predica calma e chi chiede nuovi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Secondo quanto riferito dall’Oms, aerano presenti già 13del. I dettagli Negli ultimi tempi, si parla sempre con più insistenza delle. Più pericolose e con una diffusione più rapida, stanno portando ad un’impennata di positivi da non sottovalutare. Tra chi predica calma e chi chiede nuovi L'articolo proviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : Oms, contagi dimezzati nel mondo dall'inizio dell'anno. Sono passati da oltre 5 milioni a settimana a 2,6 milioni… - rtl1025 : ?? Il numero dei casi di contagio da #Covid-19 a livello globale è diminuito per la quinta settimana consecutiva e d… - Adnkronos : #Covid, Oms: casi dimezzati da inizio 2021 nel mondo - dissolutiond : RT @Agenzia_Ansa: Oms, contagi dimezzati nel mondo dall'inizio dell'anno. Sono passati da oltre 5 milioni a settimana a 2,6 milioni @WHO #C… - ScalabrinoD : RT @Agenzia_Ansa: Oms, contagi dimezzati nel mondo dall'inizio dell'anno. Sono passati da oltre 5 milioni a settimana a 2,6 milioni @WHO #C… -