Covid: 10.386 nuovi casi e 336 morti (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 10.386 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.351. Le vittime odierne sono 336, ieri erano state 258. M coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 179.278, circa 95 mila in meno, quindi. Il tasso di positività è del 3,8%, a fronte del 4,1% di ieri (-0,3% in 24 ore). Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 10.386 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.351. Le vittime odierne sono 336, ieri erano state 258. M coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 179.278, circa 95 mila in meno, quindi. Il tasso di positività è del 3,8%, a fronte del 4,1% di ieri (-0,3% in 24 ore).

repubblica : ?? Covid, 10.386 nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore e 336 morti - giomo2 : RT @Agenzia_Ansa: Sono 10.386 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - condorbox : Covid Italia, oggi 10.386 contagi e 336 morti: bollettino 16 febbraio #news - _SiGonfiaLaRete : #Covid19 in #Italia: il bollettino di oggi - VIOLA_MARTELLA : RT @emanuelecarioti: #CovidItalia #oggi ?? 10.386 contagi; 336 DECESSI!!! SUPERATI GLI 94.100 (94.171) MORTI in #ITALIA #PaceallAnimaLoro; #… -