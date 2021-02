“Così no”. GF Vip, su Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga piovono polemiche. Demoliti dalla vippona (Di martedì 16 febbraio 2021) Tra le protagoniste dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip ci sono state Maria Teresa Ruta e Rosalinda Cannavò. L’eliminazione della prima – lo scorso venerdì – ha colto tutti di sorpresa sia all’interno che all’esterno della casa. In pochi si aspettavano che la conduttrice uscisse a pochi giorni dalla finale soprattutto dopo aver passato indenne oltre venti nomination. Rosalinda Cannavò ha fatto parlare per la sua storia con Andrea Zenga. Ormai si va decisamente oltre la semplice amicizia e nella notte tra i due è scoppiata la passione con un bacio dopo che il figlio di Walter ha raggiunto l’attrice nel suo letto. Anche la Cannavò ha spiazzato tutti perché è fidanzata con un ragazzo da dieci anni. La loro relazione era in crisi da tempo e la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Tra le protagoniste dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip ci sono state Maria Teresa Ruta e. L’eliminazione della prima – lo scorso venerdì – ha colto tutti di sorpresa sia all’interno che all’esterno della casa. In pochi si aspettavano che la conduttrice uscisse a pochi giornifinale soprattutto dopo aver passato indenne oltre venti nomination.ha fatto parlare per la sua storia con. Ormai si va decisamente oltre la semplice amicizia e nella notte tra i due è scoppiata la passione con un bacio dopo che il figlio di Walter ha raggiunto l’attrice nel suo letto. Anche laha spiazzato tutti perché è fidanzata con un ragazzo da dieci anni. La loro relazione era in crisi da tempo e la ...

ales_f09 : @domeniconaso Ognuno esprime il proprio parere, non abbiamo bisogno di avvocati difensori. Sono persone osservate H… - vip_erella : RT @SimoGianlorenzi: Vorrei fare un plauso a @stefyorlando e alla sportività e tranquillità con cui sta vivendo una nomination e un televo… - vip_erella : RT @Annamaria___02: ??????CHISSENE FOTTE DEL VIDEO DEL MTR ANDATE A VOTARE STEFANIA CHE QUESTO TELEVOTO È TOSTISSIMO E RISCHIA, COSI OLTRE A F… - nocchi_rita : RT @Clary87268109: @Soleil_stasi ?? adoro perché ti sentì così importante da credere che Elisabetta sappia chi tu sia.. ?? vai campa così di… - Elisabetta0404 : @Giulyeboh @helis94 @puntualeh Sentite, io come alternativa sono bimba di Crisanti e Galli. Non mi tentate perché v… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Vip Grande Fratello Vip, scoppia la passione tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, il bacio nella notte

... tra le mura della Casa del 'Grande Fratello Vip' . Soltanto qualche giorno fa, il figlio di Walter ... Così, questa mattina presto, mentre tutti dormivano, i due si sono abbandonati alla passione, ...

Rosalinda in lacrime per Dayane: 'Da quando c'è Zenga mi è nemica'. È la fine delle Rosmello?

La 40esima puntata del Grande Fratello Vip ha segnato la fine delle "Rosmello"? Sembra profonda la frattura tra Rosalinda Cannavò e Dayane ... Da parte mia è così, evidentemente da parte sua no. Parlarne ...

Grande Fratello Vip, Francesco Oppini: “Fermati dalla polizia. Lo dirò a Signorini”, cos’è successo a poche ore dalla diretta Liberoquotidiano.it ... tra le mura della Casa del 'Grande Fratello' . Soltanto qualche giorno fa, il figlio di Walter ..., questa mattina presto, mentre tutti dormivano, i due si sono abbandonati alla passione, ...La 40esima puntata del Grande Fratelloha segnato la fine delle "Rosmello"? Sembra profonda la frattura tra Rosalinda Cannavò e Dayane ... Da parte mia è, evidentemente da parte sua no. Parlarne ...