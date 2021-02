Contagi troppo alti e rischio varianti, chiusi i confini della provincia di Ancona e quattro mini-zone rosse in Lombardia: anche Bollate (Di martedì 16 febbraio 2021) quattro mini-zone rosse in Lombardia, mentre nelle Marche si opta per la chiusura dei confini della provincia di Ancona. In Italia tornano le chiusure localizzate a causa del timore di una diffusione delle nuove varianti del coronavirus, più Contagiose. L’ordinanza del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha stabilito che da domani alle 18 Castrezzato, Viggiù, Mede e Bollate saranno zona rossa dopo che sono stati individuati focolai all’interno dei quattro Comuni. Mentre il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, ha deciso di limitare gli spostamenti in entrata e in uscita dalla provincia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021)in, mentre nelle Marche si opta per la chiusura deidi. In Italia tornano le chiusure localizzate a causa del timore di una diffusione delle nuovedel coronavirus, piùose. L’ordinanza del presidenteRegione, Attilio Fontana, ha stabilito che da domani alle 18 Castrezzato, Viggiù, Mede esaranno zona rossa dopo che sono stati individuati focolai all’interno deiComuni. Mentre il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, ha deciso di limitare gli spostamenti in entrata e in uscita dalladi ...

