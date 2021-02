Caro governo, ricordi il virus? Sarebbe bene tornare coi piedi per terra (Di martedì 16 febbraio 2021) di Monica Valendino Ci sono cose che sembrano banali, ma incredibilmente passate quasi in secondo piano. Ad esempio è perfino ovvio dire che i danni in un terremoto non si possano contare durante la scossa, ma serva aspettare una valutazione complessiva. Ebbene, la scossa del Covid è in piena attività e il rischio che la sua magnitudo cresca ulteriormente non è pessimismo, ma puro realismo viste le varianti che sembrano essere state quasi sottovalutate, a causa anche di molte regioni che hanno pensato che i test antigenici sommati ai tamponi molecolari potessero bastare per un monitoraggio accurato. Nulla di più sbagliato, visto il margine di errore che hanno i test rapidi e la loro eterogeneità da regione a regione. Ma il punto è un altro. Con l’avvento di Mario Draghi, che sembra aver messo assieme un consiglio di amministrazione piuttosto che un consiglio dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) di Monica Valendino Ci sono cose che sembrano banali, ma incredibilmente passate quasi in secondo piano. Ad esempio è perfino ovvio dire che i danni in un terremoto non si possano contare durante la scossa, ma serva aspettare una valutazione complessiva. Eb, la scossa del Covid è in piena attività e il rischio che la sua magnitudo cresca ulteriormente non è pessimismo, ma puro realismo viste le varianti che sembrano essere state quasi sottovalutate, a causa anche di molte regioni che hanno pensato che i test antigenici sommati ai tamponi molecolari potessero bastare per un monitoraggio accurato. Nulla di più sbagliato, visto il margine di errore che hanno i test rapidi e la loro eterogeneità da regione a regione. Ma il punto è un altro. Con l’avvento di Mario Draghi, che sembra aver messo assieme un consiglio di amministrazione piuttosto che un consiglio dei ...

Caro Severgnini, non è facile dire cosa si possa provare dinanzi al nuovo governo. Le aspettative erano alte, forse fin troppo, e sono state confermate dai tecnici, tutti competenti. Il reale problema

Nel complesso un fallimento Che sia stata chiamata a formare un governo la personalità italiana che gode di maggior prestigio e considerazione internazionale dimostra secondo me tutto il fallimento de

