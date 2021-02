Bersani in dialetto piacentino in difesa di Conte: 'Ora si spartiscono i soldi che aveva trovato lui' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ospite a Di Martedì, Pier Luigi Bersani si ritrova a commentare la strana composizione del Governo Draghi. Come afferma Floris "sembra che ci sia un cerchio esterno composto da ministri di partiti ... Leggi su globalist (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ospite a Di Martedì, Pier Luigisi ritrova a commentare la strana composizione del Governo Draghi. Come afferma Floris "sembra che ci sia un cerchio esterno composto da ministri di partiti ...

FrankTaricone : RT @globalistIT: Bersani non rinuncia alla solita ironia: guardate IL VIDEO #DiMartedì - Maicolciotti : RT @globalistIT: Bersani non rinuncia alla solita ironia: guardate IL VIDEO #DiMartedì - protoromantica : RT @globalistIT: Bersani non rinuncia alla solita ironia: guardate IL VIDEO #DiMartedì - globalistIT : Bersani non rinuncia alla solita ironia: guardate IL VIDEO #DiMartedì - gegeste : ?? ?? Bersani che parla piacentino mi fa tagliare dal ridere, soprattutto perché il dialetto piacentino è il mio ???? #dimartedi -