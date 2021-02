Australian Open 2021, Osaka: “Non mi interessano le statistiche, guardo sempre i match di Serena” (Di martedì 16 febbraio 2021) La tennista giapponese Naomi Osaka ha parlato a margine della comoda vittoria ai danni di Hsieh, che l’ha proiettata in semifinale agli Australian Open 2021. La classe 1997, che ha sempre vinto il trofeo le uniche tre volte in cui è arrivata almeno ai quarti in uno slam, ha spiegato: “Onestamente non mi interessano le statistiche. Se avessi giocato qualcosa come 20 quarti di finale allora sarebbe stato diverso, ma ho preso parte solo a quattro perciò per me non è molto. Sarei più impressionata se non perdessi nessuna finale“. In merito alla sua prossima avversaria, ovvero la vincente della sfida Serena Williams-Halep, ad Osaka è stato chiesto se avesse intenzione di guardare l’incontro. “Io guardo ... Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) La tennista giapponese Naomiha parlato a margine della comoda vittoria ai danni di Hsieh, che l’ha proiettata in semifinale agli. La classe 1997, che havinto il trofeo le uniche tre volte in cui è arrivata almeno ai quarti in uno slam, ha spiegato: “Onestamente non mile. Se avessi giocato qualcosa come 20 quarti di finale allora sarebbe stato diverso, ma ho preso parte solo a quattro perciò per me non è molto. Sarei più impressionata se non perdessi nessuna finale“. In merito alla sua prossima avversaria, ovvero la vincente della sfidaWilliams-Halep, adè stato chiesto se avesse intenzione di guardare l’incontro. “Io...

