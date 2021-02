A lezione dal prof. Mario Monicelli (Di martedì 16 febbraio 2021) Mi considero molto fortunato perché conosco a memoria decine e decine di battute e citazioni tratte dai film strepitosi di Mario Monicelli, da I soliti ignoti a La grande guerra passando per quasi tutta la stupenda filmografia Monicelliana. Perciò ho percepito come un’aria di casa, persino un senso di gratitudine, nell’ammirare le fotografie di una mostra aperta in regime Covid e dedicata a Mario Monicelli presso la Casa del Cinema di Roma. Quei film sono un patrimonio nazionale, formano un canone, funzionano come una sonda capace di perlustrare il nostro modo di essere e la nostra storia e la nostra antropologia. Non è solo Monicelli, però: per capire l’Italia e la nostra scombinata identità ci vogliono oramai le grandi opere del cinema italiano di questo dopoguerra, riflettori che ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 febbraio 2021) Mi considero molto fortunato perché conosco a memoria decine e decine di battute e citazioni tratte dai film strepitosi di, da I soliti ignoti a La grande guerra passando per quasi tutta la stupenda filmografiaana. Perciò ho percepito come un’aria di casa, persino un senso di gratitudine, nell’ammirare le fotografie di una mostra aperta in regime Covid e dedicata apresso la Casa del Cinema di Roma. Quei film sono un patrimonio nazionale, formano un canone, funzionano come una sonda capace di perlustrare il nostro modo di essere e la nostra storia e la nostra antropologia. Non è solo, però: per capire l’Italia e la nostra scombinata identità ci vogliono oramai le grandi opere del cinema italiano di questo dopoguerra, riflettori che ...

Mi considero molto fortunato perché conosco a memoria decine e decine di battute e citazioni tratte dai film strepitosi di Mario Monicelli, da I soliti ignoti a La grande guerra passando per quasi ...

Per capire l’Italia e la nostra scombinata identità ci vogliono oramai le grandi opere del cinema italiano, anche a scuola ...

