WiredLeaks | come mandarci una segnalazione anonima

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Non può esistere corretta informazione senza un patto di lealtà tra giornalisti e lettori. Ecco perché Wired ha creato: una piattaforma per la raccolta di segnalazioni anonime, all’interno della quale ogni lettore può diventare fonte e testimone della nostra redazione, condividendo in modo assolutamente riservato documenti, fotografie o anche soltanto buone indicazioni per avviare un’inchiesta giornalistica. La sicurezza delle fonti è la nostra massima priorità ed è per questo che ti chiediamo di attenerti scrupolosamente alle poche indicazioni che seguono per poter usare. Fatto questo, la tua identità sarà tecnologicamente irrintracciabile e nessuno – neppure noi giornalisti – potrà ricavare informazioni utili a risalire a chi ci ha scritto. Il primo passo Possiamo proteggere la trasmissione delle informazioni, ma non il tuo ...