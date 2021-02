Uffizi | quasi ventimila visitatori in due settimane di apertura

ArteMagazine : Uffizi. Quasi 20mila visitatori in due settimane, ma ora nuovamente chiusi - infoitinterno : Firenze, Uffizi: Quasi 20mila visite in 2 settimane di riapertura - AgCultNews : Uffizi, quasi 20mila visitatori nelle due settimane di apertura - Rolens184 : @borghi_claudio Pensa un po' che a Firenze campano quasi tutto sugli Uffizi è Palazzo Pitti... -

Ultime Notizie dalla rete : Uffizi quasi

LA NAZIONE

20mila persone in 14 giorni. Questo il bilancio dell'ultima, breve, riapertura della Galleria degli, tornata ad accogliere i visitatori il 21 gennaio scorso (dopo la chiusura del museo ...20mila persone in 14 giorni. Questo il bilancio dell'ultima, breve, riapertura della Galleria degli, tornata ad accogliere i visitatori il 21 gennaio scorso (dopo la chiusura del museo ...Milano, 15 feb. (LaPresse) - Quasi 20mila persone in 14 giorni. Questo il bilancio dell'ultima, breve, riapertura della Galleria degli Uffizi, tornata ad ...Quasi 20mila persone in 14 giorni. Questo il bilancio dell'ultima, breve, riapertura della Galleria degli Uffizi, tornata ad accogliere i visitatori il 21 gennaio scorso (dopo la chiusura del museo pi ...