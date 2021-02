Serie C 2020 2021 | poker del Modena contro il Matelica

Leggi su sportface

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ilcala ililallo Stadio Alberto Braglia nel match valido per la 24esima giornata di Lega Pro (girone B) e aggancia il terzo posto a quota 44 superando il Perugia. Canarini a -6 dal Padova primo in classifica e a -3 dal Sudtirol. I padroni di casa trovano subito il vantaggio al 2? con Pergressi che, sugli sviluppi di un corner assegnato tra le proteste degli ospiti, risolve una mischia in area concludendo alle spalle di Vitali. Raddoppio dei canarini al 17?: cross di Castiglia dalla destra, Muroni colpisce di testa e batte Vitali. Ilnon si arrende e accorcia le distanze al 27? con Volpicelli che si accentra dalla destra e trova una splendida conclusione di sinistro a giro che termina all’incrocio dei pali; niente da fare per Narciso. Al minuto 47 fallo in area di ...