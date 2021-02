Risparmio e investimenti: le otto cose da sapere per iniziare a gestire bene i nostri soldi (Di lunedì 15 febbraio 2021) «Per investire bene non bisogna essere grandi esperti di mercato, bensì diventare “grandi esperti di se stessi e dei propri bisogni”». Barbara Strapazzini, consulente finanziaria di Banca Widiba, non ha dubbi. Per poter investire i propri soldi, come primissima cosa bisogna fare una bella autovalutazione della propria situazione, con sincerità e chiarezza. E solo allora si potrà pensare a come gestire il proprio patrimonio, piccolo o grande che sia. Leggi anche › investimenti, le donne più prudenti degli uomini investimenti, le regole auree da tenere presenti Intervistando Barbara sul tema degli investimenti, sono emersi otto punti in particolare ai quali prestare ... Leggi su iodonna (Di lunedì 15 febbraio 2021) «Per investirenon bisogna essere grandi esperti di mercato, bensì diventare “grandi esperti di se stessi e dei propri bisogni”». Barbara Strapazzini, consulente finanziaria di Banca Widiba, non ha dubbi. Per poter investire i propri, come primissima cosa bisogna fare una bella autovalutazione della propria situazione, con sincerità e chiarezza. E solo allora si potrà pensare a comeil proprio patrimonio, piccolo o grande che sia. Leggi anche ›, le donne più prudenti degli uomini, le regole auree da tenere presenti Intervistando Barbara sul tema degli, sono emersipunti in particolare ai quali prestare ...

AlfonsoSelvaCf : Promotore Finanziario o Consulente Finanziario? #alfonsoselva #consulentefinanziario #finanzazemplice… - Tharkas72 : @OvalMoney Se risparmio non li do a voi, me li pippo. E poi ho gia il mirino della mercedes per fare gli investimen… - dariomasiero : RT @Plus24Risparmio: Conti online, IBAN stranieri e altre questioni: su #Plus24 il settimanale di risparmio e investimenti del @sole24ore l… - SpeculaThor : RT @Plus24Risparmio: Che succede quando due banche vanno a nozze? E se vengono venduti sportelli? Quali sono le conseguenze per c/c e inves… - WABrioschi : @HariSel95300131 Letto solo incipit: la liquidità immessa nel mondo , più che nei mercati che significa poco, si do… -