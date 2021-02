Ricciardi minaccia le dimissioni: «Io do consigli, se non sono utile mi faccio da parte» (Di lunedì 15 febbraio 2021) «Chiedono le mie dimissioni? Queste sono considerazioni che lascio alla politica. Se posso essere utile al Paese con i miei consigli, lo faccio a livello internazionale e lo faccio anche in Italia. Altrimenti mi faccio da parte». Così Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza, dopo le polemiche seguite alla proroga della chiusura degli impianti da sci a causa della pandemia da Coronavirus. E dopo gli attacchi arrivati da Matteo Salvini e il governatore della Liguria Giovanni Toti a seguito delle sue dichiarazioni sulla necessità di un nuovo lockdown totale. «Dobbiamo aggredire il virus» Oggi, ha detto ancora Ricciardi a RaiNews24, «c’è una situazione ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 febbraio 2021) «Chiedono le mie? Questeconsiderazioni che lascio alla politica. Se posso essereal Paese con i miei, loa livello internazionale e loanche in Italia. Altrimenti mida». Così Walterere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza, dopo le polemiche seguite alla proroga della chiusura degli impianti da sci a causa della pandemia da Coronavirus. E dopo gli attacchi arrivati da Matteo Salvini e il governatore della Liguria Giovanni Toti a seguito delle sue dichiarazioni sulla necessità di un nuovo lockdown totale. «Dobbiamo aggredire il virus» Oggi, ha detto ancoraa RaiNews24, «c’è una situazione ...

