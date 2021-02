PSG | Verratti | «Non vedo l’ora di sfidare il Barcellona Daremo tutto»

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Marco, centrocampista del PSG, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club in vista del match contro ilMarco, centrocampista del PSG, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club in vista del match di Champions League contro il. «È un’ottima partita da giocare, tutti la aspettano. Bisogna essere pronti mentalmente e arrivare nelle migliori condizioni. Nondi giocare contro una grande squadra con grandi giocatori. Siamo una squadra intelligente che impara dai propri errori, il calcio è imprevedibile ma bisogna giocare al 100%.». Leggi su Calcionews24.com

Tanziloic : Avec Marco Verratti #PSG - clikservernet : Verratti carica il PSG in vista del Barcellona: “Vogliamo ripetere il percorso dello scorso anno” - Noovyis : (Verratti carica il PSG in vista del Barcellona: “Vogliamo ripetere il percorso dello scorso anno”) Playhitmusic - - aminata93 : RT @Tanziloic: Avec Marco Verratti #PSG - Vendome94 : @Bruno_Constant Psg: Verratti -

Ultime Notizie dalla rete : PSG Verratti

(twitter) VENDETTA In quella serata maledetta c'era in campo anche Marco. Il centrocampista ha parlato ai canali ufficiali dele non nasconde il desiderio di prendersi ...LE MOSSE DI POCHETTINO Sul fronte francese, le probabili formazioni di Barcellonaci dicono che ... Buone notizie anche dal portiere Kaylor Navas, che ha recuperato e giocherà, mentreha ...Marco Verratti, centrocampista del PSG, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club in vista del match contro il Barcellona ...Probabili formazioni Barcellona Psg di Champions League: diretta tv e notizie alla vigilia su moduli e titolari per la partita in programma domani.