Probabili formazioni Genoa-Hellas Verona | ventitreesima giornata Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ledi, match delladi. Le due squadre scenderanno in campo alle 18:00 di sabato 20 febbraio nella cornice dello stadio Ferraris. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go mentre Sportface.it vi offrirà le pagelle e le parole dei protagonisti oltre alla moviola in tempo reale.– Destro e Pandev sul fronte offensivo. Czyborra e Zappacosta pronti ad agire sulle corsie laterali mentre Behrami, Strootman e Zajc giocheranno a centrocampo.– Squalificato Dimarco, unica punta Lasagna. Tornano dalla squalifica Zaccagni e Faraoni ...