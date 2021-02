Perché si è ritirato Matteo Berrettini agli Australian Open? L’entità dell’infortunio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si conclude per cause di forza maggiore il cammino di Matteo Berrettini all’Australian Open 2021. Il tennista romano è stato costretto a dichiarare forfait prima del match degli ottavi di finale contro Stefanos Tsitsipas, che accede dunque ai quarti di finale del major oceanico senza nemmeno giocare. A causare il ritiro di Berrettini è l’infortunio patito nel finale del match precedente contro Karen Khachanov, che non ha però pregiudicato il risultato finale, con l’azzurro trionfante in tre tie-break. Durante gli ultimi game del match di sabato Matteo si è fermato per un problema ai muscoli addominali, costringendolo a chiedere un Medical Time Out che lo ha tenuto fermo per parecchi minuti. Berrettini è rientrato in campo, ma visibilmente dolorante, non riuscendo a ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si conclude per cause di forza maggiore il cammino diall’2021. Il tennista romano è stato costretto a dichiarare forfait prima del match degli ottavi di finale contro Stefanos Tsitsipas, che accede dunque ai quarti di finale del major oceanico senza nemmeno giocare. A causare il ritiro diè l’infortunio patito nel finale del match precedente contro Karen Khachanov, che non ha però pregiudicato il risultato finale, con l’azzurro trionfante in tre tie-break. Durante gli ultimi game del match di sabatosi è fermato per un problema ai muscoli addominali, costringendolo a chiedere un Medical Time Out che lo ha tenuto fermo per parecchi minuti.è rientrato in campo, ma visibilmente dolorante, non riuscendo a ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché ritirato Chicago contro Napoli: la battaglia social per il titolo di 'capitale della pizza'

Stop alle aperture degli impianti da sci. Cirio duro: "Come si può cambiare idea la sera prima?"

La dichiarazione arriva alla vigilia del via libera, ritirato però dall' ordinanza firmata dal ... perché il mondo della neve del Piemonte non può rimanere solo, merita rispetto. Mi aspetto che chi ha ...

