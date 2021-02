Nodo sci per Draghi Salvini | «Basta allarmismi che creano panico Migranti? Ora cambiare»

(Di lunedì 15 febbraio 2021) La prima settimana di lavoro per il premier Mariosi apre all'insegna delle polemiche sulla chiusura degli impianti sciistici. Una scelta, fanno sapere da palazzo Chigi, messa nero su...

Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Il governo e il 'nodo' sci. Centrodestra: 'Ora si cambi' - Il #temporeale #ANSA - gdbnat : RT @Agenzia_Ansa: Il governo e il 'nodo' sci. Centrodestra: 'Ora si cambi' - Il #temporeale #ANSA - RenzoCianchetti : RT @ilmessaggeroit: Nodo sci per Draghi. Salvini: «Basta allarmismi che creano panico. Migranti? Serve cambiare» - gb46290720 : RT @Agenzia_Ansa: Il governo e il 'nodo' sci. Centrodestra: 'Ora si cambi' - Il #temporeale #ANSA - Agenzia_Ansa : Il governo e il 'nodo' sci. Centrodestra: 'Ora si cambi' - Il #temporeale #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Nodo sci

Il Messaggero

Con unche, già nei prossimi giorni, Draghi sarà chiamato a sciogliere: se confermare - e con ... Walter Ricciardi, e lo stop allofino al 5 marzo decretato dal ministero della Salute vedono ...La "grana" dellorischia di innalzare le polemiche non solo all'interno dell'esecutivo, ma anche tra le forze della maggioranza. A chiedere "un cambio di metodo" ad esempio è il centrodestra che ...La prima settimana di lavoro per il premier Mario Draghi si apre all'insegna delle polemiche sulla chiusura degli impianti sciistici. Una scelta, fanno sapere da palazzo Chigi, messa nero ...Scendono in campo i ministri del Carroccio. Da Iv, Rosato stempera ("coda del caos precedente") ma chiede ristori Che la tempesta - la prima di un ...