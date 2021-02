Lockdown, Pregliasco: “Ricciardi ha ragione ma si rischierebbe una ribellione sociale” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Nuovo Lockdown nazionale? Da un punto di vista scientifico sono d’accordo con Ricciardi. Credo però che un Lockdown totale sia difficile da proporre dal punto di vista dell’opportunità politica e del disagio e della ribellione sociale che si rischierebbe“. Sono queste le parole del virologo Fabrizio Pregliasco interpellato dall’Adnkronos Salute in merito alla richiesta di un nuovo Lockdown nazionale da parte del consulente del ministro della Salute Walter Ricciardi. “Le persone sono provate dalla lunga maratona a cui il virus ha costretto tutti noi – ha sottolineato il virologo -. I risultati sono stati importanti, intendiamoci, perché il metodo dell’Italia a colori ci ha permesso ad oggi tutto sommato di mitigare la diffusione di ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Nuovonazionale? Da un punto di vista scientifico sono d’accordo con. Credo però che untotale sia difficile da proporre dal punto di vista dell’opportunità politica e del disagio e dellache si“. Sono queste le parole del virologo Fabriziointerpellato dall’Adnkronos Salute in merito alla richiesta di un nuovonazionale da parte del consulente del ministro della Salute Walter. “Le persone sono provate dalla lunga maratona a cui il virus ha costretto tutti noi – ha sottolineato il virologo -. I risultati sono stati importanti, intendiamoci, perché il metodo dell’Italia a colori ci ha permesso ad oggi tutto sommato di mitigare la diffusione di ...

