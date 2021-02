Le Iene | torna l’appuntamento in prima serata martedì 16 febbraio

(Di lunedì 15 febbraio 2021) NUOVO APPUNTAMENTO CON LO SHOW, CONDUCONO ALESSIA MARCUZZI, NICOLA SAVINO E LA GIALAPPA’S BAND Domani,16, insu Italia 1,l’atteso appuntamento settimanale de “Le”. Alla conduzione della puntata Alessia Marcuzzi, Nicola Savino con le voci irriverenti de la Gialappa’s Band. Da metà marzo inveceil doppio appuntamento dele del giovedì, sempre in prime-time, che vede l’alternarsi alla conduzione del trio composto da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani e di quello tutto al femminile formato da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Tema dellapuntata sarà la stretta attualità, ma non mancheranno inchieste, servizi di denuncia, interviste e scherzi, affidati, ...

Domani, martedì 16 febbraio, in prima serata su Italia 1,l'appuntamento settimanale de 'Le' che avrà fra le chicche della stagione l'intervista al ministro degli Esteri Luigi Di Maio sul rientro in Italia di Chico Forti , l'ex produttore da 20 ...Domani, martedì 16 febbraio, in prima serata su Italia 1,l'atteso appuntamento settimanale de "Le". Al timone ...NUOVO APPUNTAMENTO CON LO SHOW, MARTEDì 16 FEBBRAIO, CONDUCONO ALESSIA MARCUZZI, NICOLA SAVINO E LA GIALAPPA'S BAND ...