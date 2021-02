I due dell’Eufemia dalla D’Urso: l’inaspettata decisione di Gianluca (Di lunedì 15 febbraio 2021) La coppia protagonista del tradimento all’Hotel Eufemia di Isola delle Femmine, nel palermitano, ospite a Live non è la D’Urso. Nel giorno di San Valentino, a Live non è la D’Urso si parla di tradimenti. Ospiti della conduttrice Barbara D’Urso sono Gianluca e Grazia, protagonisti del tradimento all’Hotel Eufemia di Isola delle Femmine, nel palermitano. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 15 febbraio 2021) La coppia protagonista del tradimento all’Hotel Eufemia di Isola delle Femmine, nel palermitano, ospite a Live non è la. Nel giorno di San Valentino, a Live non è lasi parla di tradimenti. Ospiti della conduttrice Barbarasonoe Grazia, protagonisti del tradimento all’Hotel Eufemia di Isola delle Femmine, nel palermitano. L'articolo proviene da YesLife.it.

hatefulmeow : Raga ma sta storia dell’hotel eufemia è palesemente falsa, dai. Sti due non sapevano che inventarsi per trovare lav… - Carmelocanale5 : Praticamente a vedere Baccini rimaniamo io, il figlio e la signora Grazia dell'Hotel Eufemia... Barbara ha paleseme… - QuaNelTuitter : Ma io questa storia trash me l'ero persa totalmente, questi due dell'hotel Eufemia chi sono? #noneladurso - CavallaroIsvar : Vergogna della Sicilia, sti due dell'Hotel Eufemia sono il degrado all'ennesima potenza e non possono rappresentarc… - ValeCamma97 : Io mentre ascolto ciò che dicono i due tizi dell’Hotel Eufemia #noneladurso -

