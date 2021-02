Governo | tra conferme e new entry | parte corsa sottosegretari** 5

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) - Intanto nella Lega, c'è chi, pungolato dalla stampa, è già uscito allo scoperto, come il deputato Claudio Durigon, coordinatore del Lazio (''Non so se farò il sottosegretario e sarei onorato di poter stare in questo governo") e chi si è subito tirato fuori, preferendo conservare il ruolo assegnatogli dal partito, come Gian Marco Centinaio: ''Io con Draghi? No grazie, continuo a dare una mano al partito come capo Dipartimento per l'Agricoltura e il Turismo". Secondo gli ultimi rumors, papabile per l'upgrade sarebbe, tra gli altri, il senatore Stefano Candiani, ex coordinatore del partito in Sicilia (per lui si parla del Viminale), che sarebbe favorito rispetto a Nicola Molteni, che ha già ricoperto quel ruolo. In campo per un posto di sottosegretario con le neo ministra azzurra del Sud, Mara Carfagna, il senatore Guglielmo Pepe, attuale capo del Dipartimento per il Sud ...