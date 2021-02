Gli interessi economici dietro il colpo di stato in Birmania (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il generale Min Aung Hlaing temeva possibili indagini sulle attività finanziarie della sua famiglia e dell’esercito. Ora bisogna vedere come reagiranno le aziende straniere che fanno affari con i militari. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il generale Min Aung Hlaing temeva possibili indagini sulle attività finanziarie della sua famiglia e dell’esercito. Ora bisogna vedere come reagiranno le aziende straniere che fanno affari con i militari. Leggi

Impadronendosi del potere assoluto, il leader del colpo di stato in Birmania, il generale Min Aung Hlaing, ha protetto gli interessi finanziari suoi e della sua famiglia, oltre al dominio incontrastato dell'esercito sull'economia. Per buona parte della sua carriera militare, Min Aung Hlaing è stato un ufficiale ...

IL MARTIRIO DELL' AFGHANISTAN

In Afghanistan troppi interessi di natura economica e strategici giocano un fattore fondamentale; ... il Pakistan con l'India, gli Usa con la Russia. Farhad porta l'esempio di come sembrino non ...

