Gianluigi Paragone a Non è l’Arena: “Draghi grillino? Beppe Grillo ormai parla a vanvera”. E sul M5S: “Un po’ di persone andranno via” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Gianluigi Paragone intervistato da Massimo Giletti a Non è l’Arena (La7) mette il dito nella piaga del M5S: “Draghi grillino? Beppe Grillo ormai è oltre il clown, parla a vanvera”. Sul Movimento 5 Stelle: “Un po’ di persone andranno via perché non ce la fanno più a sopportare e a rinnegare quello che avevano detto in campagna elettorale”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021)intervistato da Massimo Giletti a Non è(La7) mette il dito nella piaga del M5S: “è oltre il clown,”. Sul Movimento 5 Stelle: “Un po’ divia perché non ce la fanno più a sopportare e a rinnegare quello che avevano detto in campagna elettorale”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

petergomezblog : Cari amici, care amiche questa sera sul @nove dopo #Crozza intervisterò per #laconfessione Gianluigi Paragone. Pa… - clikservernet : Gianluigi Paragone a Non è l’Arena: “Draghi grillino? Beppe Grillo ormai parla a vanvera”. E sul M5S: “Un po’ di pe… - Noovyis : (Gianluigi Paragone a Non è l’Arena: “Draghi grillino? Beppe Grillo ormai parla a vanvera”. E sul M5S: “Un po’ di p… - teobaratto90 : RT @GiampaoloGalli: Gianluigi #Paragone è incredibile. Senatore da 2 anni, non ha imparato niente. Complottista, Draghi governo delle banch… - avespartacus : RT @nonelarena: #nonelarena @gparagone: '#Draghi grillino? #BeppeGrillo ormai è oltre il clown, parla a vanvera'. Sul #M5S: 'Un po' di pers… -