Flash News del 15 Febbraio 2021

(Di lunedì 15 febbraio 2021) La riapertura delle piste da sci attesa da settimane è stata di nuovo rinviata, questa volta al 5 Marzo. La decisione è stata presa dal Governo su consiglio del Comitato Tecnico Scientifico per il diffondersi delle varianti del virus. Ma la scelta comunicata ieri sera dal Ministro della Saluta, Roberto Speranza, ha provocato le forti proteste dei Presidenti di Regione e degli operatori turistici, aprendo un caso politico. Alcune stazioni di sci, nonostante il divieto, hanno deciso di riaprire ugualmente; Ieri i nuovi casi sono stati poco più di 11.000, a fronte di un numero inferiore di tamponi, come accade sempre nel fine settimana. Diminuiscono le vittime, 211. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva e l’indice di contagiosità. Il diffondersi delle varianti, soprattutto di quella inglese, spinge il Consigliere Scientifico del Ministero della Salute a chiedere un nuovo ...

maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Ruanda: la Francia lasciò fuggire alcuni dei responsabili del genocidio dei… - TUTTOB1 : Serie B, Cosenza-Reggina al 45': - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Bill Gates: 'Ecco come fare per evitare un disastro climatico' Il filantropo… - LaPresse_news : Stop allo sci: flash mob di #protesta a #Bardonecchia contro la chiusura - 20PLAZ4 : flash news: ora se ti baci mentre ti stai frequentando, sei automaticamente fidanzato -

Ultime Notizie dalla rete : Flash News

Giallorossi.net

Non sappiamo bene dove rigirarci , tra spezzatino nostrano dal venerdì al lunedì, Dazn e Sky, notifichedi goal, fuorigioco, risultati, highlights che non ti mollano un minuto. E questo è ...La giuria de Il migliore chef d'Italia e Nicola VizzarriLa calma del novantenne Umberto Ferretti in mezzo all’eccitazione di medici e infermieri addetti alle vaccinazioni ...Le manifestazioni sono in programma per mercoledì 17 febbraio, lunedì sit-in a Roma. Uniti, da nord a sud, per chiedere la riapertura dei ristoranti e delle attività del divertimento oppure ristori im ...