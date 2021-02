Fi | Gelmini | ' auguri a Bernini | Ronzulli e Occhiuto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Auguro buon lavoro ai colleghi parlamentari Anna Maria, Robertoe Licia, indicati dal presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, come -rispettivamente- vicecoordinatore nazionale del partito, capogruppo facente funzioni alla Camera e responsabile per i Rapporti con gli alleati. Ruoli importanti in un momento chiave per il Paese. Il nostro movimento, anche grazie al contributo di, sarà all'altezza delle sfide che abbiamo davanti”. Lo afferma in una nota Mariastella, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.