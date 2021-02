Cos’è e cosa significa sostenibilità ambientale (Di lunedì 15 febbraio 2021) La parola sostenibilità trova le sue radici nel latino, sustinere, che vuol dire sostenere, difendere, prendersi cura. Il concetto fa capolino già durante gli anni ’70, ma è nel 1987, in occasione dell’incontro della Commissione mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo dell’ONU, che il Rapporto Brundtland (o Our Common Future) delinea per la prima volta il concetto di sviluppo sostenibile, definendolo come un sistema “che assicura la soddisfazione dei bisogni della generazione attuale senza compromettere il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni future”. Cos’è la sostenibilità ambientale e origini Cos’è la sostenibilità ambientale se non un approccio onnicomprensivo che mira a preservare le risorse naturali, battendosi contro lo spreco, inteso in senso più generale ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 febbraio 2021) La parolatrova le sue radici nel latino, sustinere, che vuol dire sostenere, difendere, prendersi cura. Il concetto fa capolino già durante gli anni ’70, ma è nel 1987, in occasione dell’incontro della Commissione mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo dell’ONU, che il Rapporto Brundtland (o Our Common Future) delinea per la prima volta il concetto di sviluppo sostenibile, definendolo come un sistema “che assicura la soddisfazione dei bisogni della generazione attuale senza compromettere il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni future”.lae originilase non un approccio onnicomprensivo che mira a preservare le risorse naturali, battendosi contro lo spreco, inteso in senso più generale ...

lorepregliasco : Al bar stamattina: «Sa che la vedo sempre in televisione? Volevo farle i complimenti perché parla sempre in modo mo… - diMartedi : #Fornero su #Salvini: 'Non ha capito cos'è un sistema previdenziale. Il sistema previdenziale se si riforma aiuta i… - controcampus : Quello di Draghi, sarà davvero un governo politico più che tecnico? Ma cos'è un governo tecnico? - LauraBini11 : #IlParadisoDelleSignore Non vedo anche l'ora di sapere cos'è successo a Laura (se davvero queste puntate risalgono… - confusedmiiind : ma aiuto cos e quella cosa dietro rosa #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è cosa Viabilità, guerra sul senso unico Il Gazzettino