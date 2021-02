Coronavirus, non si arrestano i morti. Iss: diffusione “sostenuta” variante inglese. Rafforzare misure (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore, sono 7.351 i nuovi casi di contagio da Coronavirus nel nostro paese e 258 i decessi. E' quanto emerge dall'odierno bollettico del ministero della Sanità-Iss. Ieri i contagi erano stati 11.068 mentre 221 le vittime. Scendono sotto i 400 mila i malati di Covid-19 - gli 'attualmente positivi' segnano un calo odierno di 4.685 unità. Il totale è ora di 398.098. I positivi al Coronavirus non calavano sotto questa soglia dal 2 novembre scorso.I test effettuati sono stati 179.278 (molecolari e antigenici), ieri erano stati 205.642, quindi oltre 26 mila in più. Il tasso di positività è del 4,1%, a fronte del 5,3% di ieri (-1,2% in 24 ore). Sono 2.089 i pazienti in terapia intensiva, con un saldo giornaliero di 4 unità in più tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 122. I ricoverati con sintomi nei reparti ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore, sono 7.351 i nuovi casi di contagio danel nostro paese e 258 i decessi. E' quanto emerge dall'odierno bollettico del ministero della Sanità-Iss. Ieri i contagi erano stati 11.068 mentre 221 le vittime. Scendono sotto i 400 mila i malati di Covid-19 - gli 'attualmente positivi' segnano un calo odierno di 4.685 unità. Il totale è ora di 398.098. I positivi alnon calavano sotto questa soglia dal 2 novembre scorso.I test effettuati sono stati 179.278 (molecolari e antigenici), ieri erano stati 205.642, quindi oltre 26 mila in più. Il tasso di positività è del 4,1%, a fronte del 5,3% di ieri (-1,2% in 24 ore). Sono 2.089 i pazienti in terapia intensiva, con un saldo giornaliero di 4 unità in più tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 122. I ricoverati con sintomi nei reparti ...

