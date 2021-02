**Ue: Salvini, ‘non c’è all’Odg ingresso Lega nel Ppe** (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 feb (Adnkronos) – La Lega nel Ppe? “No, io non sono per cambiare partiti in Europa ma per portare l’Europa sulle posizioni italiane”. Lo ha detto Matteo Salvini a Mezz’ora in più.“L’obiettivo mio è portare l’Europa su posizioni italiane, fare l’interesse nazionale dell’Italia in Europa. L’unificazione con Forza Italia nel Ppe? Non c’è nulla di simile all’ordine del giorno”, ha spiegato Salvini. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 feb (Adnkronos) – Lanel Ppe? “No, io non sono per cambiare partiti in Europa ma per portare l’Europa sulle posizioni italiane”. Lo ha detto Matteoa Mezz’ora in più.“L’obiettivo mio è portare l’Europa su posizioni italiane, fare l’interesse nazionale dell’Italia in Europa. L’unificazione con Forza Italia nel Ppe? Non c’è nulla di simile all’ordine del giorno”, ha spiegato. L'articolo CalcioWeb.

petergomezblog : Zingaretti: “Sull’Ue Salvini adesso dà ragione al Pd. Lega sempre contro il Recovery, vedremo ora. Orgoglioso di av… - LegaSalvini : #SALVINI: 'SU MIGRANTI OK LEGGI UE. SERVONO STESSE REGOLE DI FRANCIA E GERMANIA' - Terry43887542 : RT @vitalbaa: La conversione di Salvini all'europeismo in materia di immigrazione: difesa dei confini, come fanno altri Paesi, e la stessa… - TV7Benevento : **Ue: Salvini, 'non c'è all'Odg ingresso Lega nel Ppe**... - TV7Benevento : Migranti: Salvini, 'Draghi può ottenere dall'Ue quello che Conte non ha ottenuto'... -