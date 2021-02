Torna l’Europa League. Fonseca: «Dzeko titolare? Possibile» – VIDEO (Di domenica 14 febbraio 2021) Paulo Fonseca parla del Possibile impiego dal 1? contro il Braga di Edin Dzeko: ecco le parole del tecnico della Roma – VIDEO Paulo Fonseca ha parlato di Edin Dzeko e della Possibile maglia da titolare contro il Braga in Europa League. Ecco la risposta alla domanda sull’impiego del bosniaco che potebbe partire dal 1? in Europa League mentre in Serie A sembra ancora Borja Mayoral destinato a partire dal primo minuto. Dzeko titolare CON IL BRAGA – «Vediamo, è una possibilità. Sono sempre soddisfatto quando vinco». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Pauloparla delimpiego dal 1? contro il Braga di Edin: ecco le parole del tecnico della Roma –Pauloha parlato di Edine dellamaglia dacontro il Braga in Europa. Ecco la risposta alla domanda sull’impiego del bosniaco che potebbe partire dal 1? in Europamentre in Serie A sembra ancora Borja Mayoral destinato a partire dal primo minuto.CON IL BRAGA – «Vediamo, è una possibilità. Sono sempre soddisfatto quando vinco». Leggi su Calcionews24.com

