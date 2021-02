Spezia made in Italiano, l’allenatore che ha conquistato le big (Di domenica 14 febbraio 2021) Lo Spezia batte il Milan grazie alle idee di Vincenzo Italiano, allenatore in rampa di lancio che piace anche alle big «La partita più bella della mia carriera», parola di Vincenzo Italiano che, di questo passo, avrà di fronte partite ancor più belle ed emozionanti nel corso della sua esperienza in panchina. l’allenatore dello Spezia è stato l’architetto, ancor più che l’artefice, della vittoria per 2-0 contro il Milan che ha riaperto la corsa al titolo. Un successo netto, con un gioco che ha messo in gioco la squadra che da un anno vince e convince in Italia. I rossoneri sono stati in balia dei liguri, che non hanno permesso alla squadra di Pioli di non calciare mai in porta, per tutti e 90?. Una vittoria storica per lo Spezia contro una big della Serie A, dopo il successo a domicilio ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Lobatte il Milan grazie alle idee di Vincenzo, allenatore in rampa di lancio che piace anche alle big «La partita più bella della mia carriera», parola di Vincenzoche, di questo passo, avrà di fronte partite ancor più belle ed emozionanti nel corso della sua esperienza in panchina.delloè stato l’architetto, ancor più che l’artefice, della vittoria per 2-0 contro il Milan che ha riaperto la corsa al titolo. Un successo netto, con un gioco che ha messo in gioco la squadra che da un anno vince e convince in Italia. I rossoneri sono stati in balia dei liguri, che non hanno permesso alla squadra di Pioli di non calciare mai in porta, per tutti e 90?. Una vittoria storica per locontro una big della Serie A, dopo il successo a domicilio ...

