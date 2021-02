Smottamento, chiusa al traffico la Fondo Valle Vitulanese al bivio di Castelpoto (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutochiusa al traffico al Km. 5 in entrambi i sensi di marcia la strada provinciale 152 a scorrimento veloce “Fondo Valle Vitulanese”. Il provvedimento di urgenza, adottato dal Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Benevento, ing. Angelo Carmine Giordano, al termine di un sopralluogo effettuato con i tecnici Salvatore Minicozzi e Nazzareno Mignone, si è reso necessario a causa di un esteso Smottamento che interessa la carreggiata nei pressi del capolinea alla rotonda di Foglianise. Si è, purtroppo, rivelato inefficace un intervento di urgenza disposto nelle ore precedenti da parte dello stesso Settore. I collegamenti da e per Benevento con Foglianise e con gli altri Comuni della Vallata saranno assicurati dalla vecchia Strada provinciale n. 153 ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoalal Km. 5 in entrambi i sensi di marcia la strada provinciale 152 a scorrimento veloce “”. Il provvedimento di urgenza, adottato dal Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Benevento, ing. Angelo Carmine Giordano, al termine di un sopralluogo effettuato con i tecnici Salvatore Minicozzi e Nazzareno Mignone, si è reso necessario a causa di un estesoche interessa la carreggiata nei pressi del capolinea alla rotonda di Foglianise. Si è, purtroppo, rivelato inefficace un intervento di urgenza disposto nelle ore precedenti da parte dello stesso Settore. I collegamenti da e per Benevento con Foglianise e con gli altri Comuni della Vallata saranno assicurati dalla vecchia Strada provinciale n. 153 ...

... ma a doppio senso di circolazione nella medesima corsia e con senso di marcia alternato , in quanto la corsia di marcia sottostante l'area dello smottamento, resterà chiusa e recintata con blocchi ...

...a causa della pericolosità di un fabbricato privato pericolante interessato dallo smottamento e ... Inoltre, a causa di una frana, la SS278 'Di Potame', è temporaneamente chiusa - in entrambe le ...

Smottamento sulla Fondo Valle Vitulanese. Chiusa al traffico al Km. 5 in entrambi i sensi di marcia la strada provinciale n. 152 ...

Chiusa al traffico al Km. 5 in entrambi i sensi di marcia la strada provinciale n. 152 a scorrimento veloce "Fondo Valle Vitulanese". Il provvedimento di urgenza, adottato dal Dirigente del Settore Te ...

