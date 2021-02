Sci, l'assessore lombardo Lara Magoni infuriata: «Governo di incapaci, voi odiate la montagna» (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Governo Draghi «non è altro che il rimpasto degli incapaci»: è arrabbiatissima Lara Magoni, assessore al Turismo della Lombardia ed ex campionessa di sci, per la notizia... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 14 febbraio 2021) IlDraghi «non è altro che il rimpasto degli»: è arrabbiatissimaal Turismo della Lombardia ed ex campionessa di sci, per la notizia...

