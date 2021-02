Sci Friuli | Fedriga | Dal 19 impianti aperti anche a sciatori amatoriali

(Di domenica 14 febbraio 2021) (Adnkronos) - Piste da sci aperte inVenezia Giulia dal 19 febbraioper gli. Il governatore Massimilianoha firmato l'ordinanza urgente n. 4/2021 con cui apreagli, a decorrere dal 19 febbraio e fino al 5 marzo, glinelle stazioni e nei comprensori sciistici. "Considerato che le misure ultime adottate - spiega-a livello statale e regionale hanno determinato il contenimento del contagio in misura tale da consentire il rientro della Regione in zona gialla, si è ritenuto tuttavia necessario alla luce dei dati epidemiologici che rappresentano una situazione ancora seria, continuare a ridurre al minimo le possibilità di ...

Il governatore ha firmato l'ordinanza urgente Il governatore del Friuli Venezia Giulia ha firmato l'ordinanza urgente n. 4/2021 con cui apre anche agli sciatori ... ROMA - Il 15 febbraio è la data lungamente attesa dagli operatori del comparto della montagna e dagli amanti dello sci in Italia: è il giorno previsto per la riapertura degli impianti di risalita e de ...