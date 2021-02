Nvidia conferma data e ora per il debutto della GeForce RTX 3060

Leggi su tuttotek

(Di domenica 14 febbraio 2021) Manca davvero poco per ilRTX, conosciamo giorno e ora; 25 febbraio alle ore 15:00 Italiane. E la disponibilità? Disponibilità permettendo, è finalmente sempre più vicina la scheda ad alte prestazioni in Full HD con dettagli elevati, almeno, per quanto riguarda la. Dunque il 25 febbraio alle ore 18:00 (15:00 ore Italiane) vedremo la “nuova” RTXda 12GB, annunciata diversi mesi fa. Se andrà immediatamente sold out questo non possiamo saperlo, anche se molto probabile, ciò che è sicuro è la sua scheda tecnica e il relativo prezzo, si parte da 329 dollari. LaRTXè la proposta diper il gaming ad elevati dettagli per il Full HD. Con pieno supporto operativo a ray tracing e ...